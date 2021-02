Mehr Gesamtschul-Anmeldungen als freie Plätze

In den nächsten Tagen entscheiden die Gesamtschulen über ein festgelegtes Verfahren, wer aufgenommen wird und wer nicht. Alle Eltern bekommen rechtzeitig Bescheid. So können sie ihre Kinder notfalls vom 24. bis zum 26. Februar an einer der anderen weiterführenden Schulen anmelden. Sie haben dabei die gleichen Chancen wie diejenigen, die sich direkt für eine dieser Schulformen entschieden haben. Die Stadt Mülheim weist noch einmal darauf hin, dass wegen Corona für die Anmeldungen in diesem Jahr feste Termine ausgemacht werden müssen. Einige Schulen bitten auch um eine Bewerbung per Post. Die Infos dazu haben die Schulen auf ihren Internetseiten veröffentlicht.