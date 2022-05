Mehr Geld und Entlastung für Erzieher

Nach weiteren 12 Stunden Verhandlung sind sich die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb nun mit den Arbeitgebern einig. Für Erzieherinnen und Erzieher gibt es zwei zusätzliche Entlastungstage pro Jahr und zum 1. Juli monatlich 130 Euro mehr. Für Sozialarbeiter gibt es ab Juli 180 Euro zusätzlich. In den vergangenen Wochen hat es auch bei uns in Mülheim eine große Kundgebung und immer wieder Warnstreiks in städtischen Kitas gegeben. Viele Eltern mussten mehrfach kurzfristig umplanen, um ihre Kinder anderweitig betreuen zu lassen.