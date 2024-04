Mehr Fördergeld für eigene vier Wände

Das vergünstigte Landesdarlehen gilt für alle Haushalte mit niedrigem und mittleren Einkommen, unabhängig vom Alter und Familienstand, die zum ersten Mal ein Haus oder eine Wohnung bauen oder kaufen und eben bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Zum Beispiel würde eine vierköpfige Familie in Mülheim demnach bis zu 232.000 Euro als vergünstigtes Landesdarlehen bekommen, wenn sie ein Brutto-Jahresgehalt bis knapp 66.000 Euro hat, so die Landesbausparkasse. Der Zinssatz für die Darlehen ist für 30 Jahre festgeschrieben und liegt bei 0,5 Prozent plus Verwaltungskostenaufwand. Im Vergleich dazu liegen die Zinssätze bei Banken zurzeit bei teilweise rund 4 Prozent. Außerdem müssen 10 Prozent der Darlehenssummer durch den Tilgungsnachlass des Landes nicht zurückgezahlt werden. Dazu kommen bis zu 24.000 Euro je Kind sowie weitere Fördermöglichkeiten. Wer zum Beispiel mit Holz baut, erhält 17.000 Euro zusätzlich, bei Barrierefreiheit sind es 11.500 Euro.





