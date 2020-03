Mehr Coronavirus-Infizierte in Mülheim

Aktuell gibt es in Mülheim 12 bestätigte Coronavirus-Fälle und damit 3 mehr als noch am Freitag. Das meldet die Stadt. Vor allem handelt es sich um Personen, die in Südtirol und Österreich waren. Sie befinden sich aktuell in Quarantäne.

© photoguns - stock.adobe.com