Mehr Corona-Kranke müssen ins Krankenhaus

Dass viele immer noch zu sorglos mit der Situation umgehen, zeigen die steigenden Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Im St. Marien-Hospital in Mülheim sind gestern zum Beispiel 20 Patienten mit Corona auf der Isolierstation behandelt worden, zwei weitere lagen auf der Intensivstation. Es werden im Moment jeden Tag mehr, heißt es von da. Das Evangelische Krankenhaus Mülheim behandelt 34 weitere Corona-Patienten. Dazu kommen in beiden Einrichtungen jeden Tag zahlreiche Verdachtsfälle, die abgeklärt werden müssen. Aktuell gibt es in Mülheim 518 Corona-Kranke und 48 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.