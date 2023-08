Mehr Arbeitslose: Befristete Verträge sind ausgelaufen

Im Vergleich zum Juni gab es im letzten Monat 38 Arbeitslose mehr, ein Plus von 0,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 8,1 Prozent. Das Plus an Arbeitslosen sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Mitte des Jahres viele befristete Verträge auslaufen, heißt es. Auf der anderen Seite gebe es aber auch Grund zur Hoffnung. Die Unternehmen haben wieder etwas mehr freie Stellen gemeldet, heißt es. Der Anstieg liege bei knapp 15 Prozent.