MEG testet Sammelkörbe für Laub

Die Boxen werden bis Ende Oktober mindestens 2 Mal pro Woche geleert, so die MEG. Je nachdem, wie wir Mülheimer das Angebot nutzen, wird entschieden, ob im nächsten Jahr noch mehr solcher Körbe aufgestellt werden. Nicht entsorgt werden darf in den Körben Grünschnitt oder Laub aus dem eigenen Garten. Dafür gibt es weiterhin die Biotonne und die Laubsäcke. Auch in Säcke verpacktes Laub gehört nicht in den Sammelkorb, sagt die MEG. Eine Übersicht über die Standorte der Körbe gibt es hier: