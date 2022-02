MEG in Fernsehsendung auf Kabel Eins

Sie zeigen wie sie wilde Müllkippen aufspüren und Müllsünder beraten. Die Gruppe, die sonst aus sechs Mitgliedern besteht, ist in Mülheim seit über einem Jahr im Auftrag der Stadt unterwegs. Bisher haben sie schon rund 1.400 Müllhaufen an Depotcontainern gefunden und 235 wilde Müllkippen entdeckt, heißt es von der MEG. Auch in Zukunft sollen Müllsünder weiter beraten werden und es wird auch weiter mit dem Ordnungsamt zusammengearbeitet. In vergangenen Jahr hat die MEG fast 90 Fälle an das Ordnungsamt weitergeleitet.