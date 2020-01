MEG holt Tannenbäume ab dem 13. Januar

Die Tannenbäume werden an den Tagen mitgenommen, an denen die Müllmänner den Restmüll abholen. Dazu sollten sie ohne Lametta, Sprühschnee oder sonstige Deko sein - außerdem ohne Wurzelballen. Wir können den Baum zwischen dem 13. und dem 17. Januar - je nach Abholtag - ganz einfach gut sichtbar an den Straßenrand legen.