MEG beteiligt sich an Mülltrennungs-Aktion

Bei uns in Mülheim läuft in dieser und der nächsten Woche (3.-14. Juni) eine große Aktion rund um das Thema Mülltrennung. An vielen Netto- und Edeka-Märkten sind Plakate und Aufsteller zu finden, die darauf aufmerksam machen, welcher Müll in welche Tonne gehört.

© Martin Möller / Funke Foto Services