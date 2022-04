Medl startet Giga-Glasfasernetzausbau

Die Medl will damit eine stabile Breitbandversorgung sicherstellen. Gerade weil Home Office, E-Learning, Streaming-Angebote und Smart Homes mittlerweile überall zum Alltag dazugehören. Höchste Priorität haben für die Medl erstmal die sogenannten weißen Flecken, für die bis jetzt eine Datenübertragungsrate von weniger als 30 Mbit/s im Downstream zur Verfügung steht, so wie in Mintard, heißt es vom Energieversorger.

Unterversorgung beenden bis Mitte 2025

Der Ausbau dort soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dann will die Medl das Glasfasernetz bis Juni 2025 auch in den anderen unterversorgten Gebieten ausbauen. Das neue Netz ermöglicht stabile Bandbreiten von zunächst bis zu 1.000 Mbit/s symmetrisch, auch über große Entfernung hinweg. Ein weiterer Vorteil des Netzes ist die hohe Verfügbarkeit, weil es nicht sehr störanfällig ist, so die Medl.