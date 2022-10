Massenunfall in Speldorf: LKW fährt in Stauende

Drei Menschen haben sich bei dem Unfall verletzt, zwei leicht, einer schwer. Als die Mülheimer Feuerwehr am Unfallort eintraf, hatten Ersthelfer schon alle Unfallbeteiligten aus ihren Autos befreit und Erste Hilfe geleistet. Der Rettungsdienst hat die Unfallopfer dann in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Etwa eine Stunde dauerte der Einsatz von Feuerwehr und Polizei an der Unfallstelle. Weil die Carl-Benz-Straße in dieser Zeit in beide Richtungen komplett gesperrt werden musste, kam es in den umliegenden Straßen zu langen Staus.