Maskenpflicht im Kinosaal

In Mülheim machen heute (1.7.) nach rund acht Monaten Corona-Zwangspause die Kinos wieder auf. Das kleine Programmkino RIO am Synagogenplatz zum Beispiel zeigt den oscargekrönten Film "Nomadland". In der Filmpassage im Forum laufen unter anderem "A Quiet Place 2" oder "Peter Hase 2", im Cinemaxx im Rhein-Ruhr Zentrum "Godzilla versus King Kong" oder der Familienfilm "Catweazle" mit Komiker Otto.

© Radio Mülheim