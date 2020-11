Maskenkontrolle in Zügen und an Bahnhöfen

Bei uns im Ruhrgebiet sind die Schwerpunktkontrollen auf der Strecke zwischen Gelsenkirchen und Essen. Kontrolliert wird in den Zügen, aber auch an Bahnhöfen, an Bahnsteigen und Haltestellen. Wer ohne Maske erwischt wird, der muss 150 Euro Bußgeld bezahlen. Organisiert wird die Kontrollaktion vom Verkehrsministerium NRW, der Deutschen Bahn, der Polizei und anderen. Eine solche Kontrolle hatte es schon am 24. August in NRW gegeben. Dabei wurden über 1700 Menschen ohne oder mit falsch sitzender Maske erwischt.