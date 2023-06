Marathon startet zum 40. Mal in Duisburg

Rund 1.000 von ihnen werden auf die klassische Distanz von gut 42 Kilometern gehen. Das sommerliche Wetter könnte für viele Läufer zur Belastungsprobe werden. Erwartet werden bis zu 30 Grad. An den Strecken sind 17 Versorgungsstationen aufgebaut. Der Lauf führt quer durch die Stadt. Viele Straßen sind gesperrt. Der letzte Start des Halbmarathons ist in diesem Jahr eine halbe Stunde früher als sonst. Damit sollen die Strecken in der Innenstadt schneller geräumt und für die Besucher der Drachenboot-Regatta frei sein. Der Marathon läuft in diesem Jahr zum 40. Mal durch Duisburg. Er ist damit einer der ältesten Stadtmarathons in Deutschland.