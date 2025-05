Man United und Tottenham ziehen in Europa-League-Finale an

Manchester (dpa) - Im Finale der Europa League kommt es in Bilbao zu einem rein englischen Duell zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur. In der Runde der letzten vier Teams gewann Man United 4:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao, nachdem die Engländer bereits das Hinspiel 3:0 für sich entschieden hatten. Frankfurts Viertelfinal-Bezwinger Tottenham gewann nach dem 3:1 im Hinspiel auch das Rückspiel beim norwegischen Fußballclub FK Bodo/Glimt 2:0 (0:0).

Bilbao durfte anfangs noch auf ein Wunder hoffen. Mikel Jaureguizar (31. Minute) zirkelte den Ball gefühlvoll ins Tor zur Gästeführung, die lange hielt. Erst nach der Pause drehte das Team von Coach Ruben Amorim die Partie dank Toren von Mason Mount (72./90.+1), Casemiro (80.) und Torjäger Rasmus Höjlund (85.). Nach 2021 (10:11 i. E. gegen Villarreal) und 2017 (2:0 gegen Ajax Amsterdam) steht Manchester United zum dritten Mal im Finale der Europa League.

Die Spurs holten 1972 und 1984 den UEFA-Cup und können nun erstmals im Nachfolger-Wettbewerb Europa League triumphieren. Für Tottenham machten nach etwas über einer Stunde Spielzeit Dominic Solanke (63.) und Pedro Porro (69.) alles klar.

Chelsea im Finale der Conference League

In der Conference League zog mit dem FC Chelsea ein weiterer englischer Club in ein Europapokal-Finale ein. Die Londoner gewannen nach dem klaren 4:1 im Hinspiel beim Stockholmer Club Djurgarden auch das Rückspiel an der heimischen Stamford Bridge mit 1:0 (1:0) dank Kiernan Dewsbury-Hall (38.). Das Finale findet am 28. Mai in Breslau statt.