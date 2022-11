LVR unterstützt zahlreiche behinderte Menschen

Von den Mitteln wurden neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen sowie Räume und Arbeitsplätze behindertengerecht gestaltet. Für 88 Menschen konnte so ein Arbeitsplatz geschaffen werden, heißt es in der Jahresbilanz des LVR. Insgesamt lebten 2021 in Mülheim 17.755 Menschen mit einer Schwerbehinderung. Der Anteil der Behinderungen nimmt ab dem 45. Lebensjahr deutlich zu: Fast 90 Prozent aller Menschen mit Schwerbehinderung sind älter als 45 Jahre.