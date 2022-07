Luftschiff Theo zum Klettern

Acht Meter lang aus Edelstahl, je zweieinhalb Meter breit und hoch. An einer Seite ist ein Kletternetz angebracht, im Innern können sich die Kinder von Ring zu Ring hangeln. Gesponsort wurde das neue Klettergerüst (logischerweise) vom Mülheimer Luftfahrtunternehmen WDL. Eigentlich sollte es schon viel früher aufgebaut werden, heißt es von der Stadt. Aber es gab Probleme mit der Materiallieferung.

Luftschiff Klettergerüst "Theo" auf dem Spielplatz Witthausbusch am Mittwoch, 27.7.2022. © Oliver Müller/ FUNKE Foto Services Luftschiff Klettergerüst "Theo" auf dem Spielplatz Witthausbusch am Mittwoch, 27.7.2022. © Oliver Müller/ FUNKE Foto Services

Eröffnung am 12.08.

Jetzt ist Theo im Witthausbusch fest verankert. Aber erst wenn alle Arbeiten fertig sind, also zum Beispiel auch der Fallschutz ringsherum liegt und der Rasen gewachsen ist, dann wird Theo an die Kinder übergeben. Am 12. August lädt die WDL zur offiziellen Einweihung ein.