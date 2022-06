LSB: Rückkehr zum Vereinssport

Besonders auffällig: Vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind wieder zum organisierten Sport zurückgekehrt. Im U6-Bereich ist die Zahl innerhalb eines Jahres um rund sieben Prozent auf rund 297.000 Mitglieder gestiegen. Besonders viele Neu-Mitglieder gibt es laut Landessportbund in den Bereichen Tennis, Basketball und Hockey. Der Abwärtstrend im Turnen, Modernen Fünfkampf und Behindertensport konnte dagegen nicht gestoppt werden, heißt es. In NRW gibt es rund 4,9 Millionen Mitglieder in Sportvereinen.