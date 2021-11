Löwenbabys hinter Glas

Ab Montag gibt es in der Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt besonderen Nachwuchs zu bestaunen. Vor einem Monat waren in dem Zoo Löwen-Drillinge zur Welt gekommen. Sie wachsen seitdem abgeschirmt und in Ruhe auf.

