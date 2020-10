Lieber Zuhause bleiben

Die grenznahen Provinzen Drenthe, Overijssel, Gelderland und Limburg werden vom Robert-Koch-Institut derzeit aber nicht als Risikogebiete eingestuft. An deutschen Feiertagen ist in Venlo und den anderen Einkaufsstädten in der Nähe der NRW-Grenze meist besonders viel los. Sollten sich Besucher aus Deutschland dennoch für einen Shopping-Trip entscheiden, könnten sie Probleme bekommen. Wenn zu viel los ist, sollen Einkaufsbereiche und Parkplätze abgeriegelt werden. Das soll das ganze Wochenende über gelten.