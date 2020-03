Lichtblicke gegen Corona

Die NRW-Lokalradios wie Radio Mülheim wollen auch in der Corona-Krise helfen. Dazu haben wir unsere gemeinsame Aktion Lichtblicke an die Gegebenheiten angepasst. Lichtblicke hilft Familien, die unverschuldet in Not geraten sind. Das gilt in dieser besonderen Situation auch für Familien, die durch die Folgen des Coronavirus finanzielle Probleme bekommen haben.