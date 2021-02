Licht-Protest in Saarn

Die Geschäftsleute in Saarn wollen heute mit einer Licht-Aktion auf ihre Not in der Corona-Krise aufmerksam machen. Die Werbegemeinschaft Saarn ruft deshalb dazu auf, von heute auf morgen 24 Stunden lang in allen Geschäften, Praxen, Restaurants, Cafés und Salons das Licht brennen zu lassen.

