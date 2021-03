Letztes Märchen für Verlosung dekoriert

Bestenfalls haben sie in den letzten Wochen auch schon die beiden vorherigen Märchen erkannt. Falls nicht, hängen vom 15. bis zum 19. März noch mal Fotos davon am Zaun. Denn nur wer alle drei Märchen rausgefunden hat, kann an einer Verlosung teilnehmen. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach die drei Märchen auf einen Zettel und wirft ihn bis zum 21. März in den Briefkasten am Kiosk. Dort liegen extra Teilnahmezettel aus. Zu gewinnen gib es einen Erlebnisnachmittag mit drei Freunden in der Lernwerkstatt Natur und eine Tierpatenschaft für ein Meerschweinchen – jeweils für die Altersgruppen 3 bis 6 und 7 bis 10. Ausgelost wird am 22. März und die Gewinner danach informiert. Das Märchen-Rätsel ist eine Aktion der Lernwerkstatt Natur zusammen mit dem Arche Park.