Leinpfad: Gänsemann verteidigt Nistplatz

Auf dem Leinpfad in Mülheim hat jetzt schon mehrfach eine Kanadagans Passanten attackiert. In Höhe des Thyssenparks verteidigt der Gänsemann das Nest, in dem die Gänsefrau die Eier ausbrütet. Wer zu dicht rankommt, wird erst mal angezischt. Zieht sich der Eindringling nicht zurück, greift die Gans an.