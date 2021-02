LEG will Heizungsanlage schnell reparieren

Wir sind selbstverständlich sofort nach Erhalt der Nachricht tätig geworden, heißt es vom Vermieter. Der Notdienst habe am Freitag nicht weiterhelfen können. Jetzt warte man auf Ersatzteile für ein kaputtes Gebläse der Heizungsanlage. Sollte die Reparatur nicht zeitnah möglich sein, soll für die Mieter eine mobile Heizanlage aufgestellt werden, so die LEG weiter. Das kennen die Betroffenen schon aus dem Jahr 2018. Damals hatten sie Radio Mülheim wegen der defekten Heizungsanlage auch schon um Hilfe gebeten. Kommunikation mit dem Vermieter und Unterstützung durch ihn waren schwierig. Aktuell schildern Anwohner ähnliche Probleme.

Mieter sollen Heizlüfter bekommen haben

Laut LEG haben am Wochenende zumindest alle Mieter übergangsweise Heizlüfter bekommen. Das Unternehmen will sie bezahlen und auch für die anfallenden Stromkosten aufkommen. Mittlerweile ist auch der Mieterschutzbund in Mülheim an dem Fall dran. Er hat gestern ein Schreiben auf den Weg gebracht. Darin wird die LEG aufgefordert, sofort Abhilfe zu schaffen, ansonsten werden die Betroffenen ihre Mieten kürzen.