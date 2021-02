Heizungsausfall in LEG-Mietwohnungen

Infos bekommen wir aktuell nicht: "Am Rosenmontag herrscht bei der LEG karnevalsbedingte Betriebsruhe.", heißt es als Begründung. Mittlerweile ist auch der Mieterschutzbund in Mülheim an dem Fall dran. Wir haben von Bewohnern gehört, dass am Freitag Handwerker da waren, heißt es. Die Heizung lief kurze Zeit, fiel dann aber wieder aus. Deswegen hat der Mieterschutzbund heute Nachmittag ein Schreiben auf den Weg gebracht. Darin wird die LEG aufgefordert, sofort Abhilfe zu schaffen, ansonsten werden die Betroffenen ihre Mieten mindern.

Auch in Duisburg kalte LEG-Wohnungen

Die letzten Wochen soll es ähnliche Probleme in Duisburg gegeben haben. Rund 90 Mietwohnungen in Neudorf und 100 in Wehofen waren ohne Heizung. Das berichtet heute die WAZ. Die LEG habe Heizlüfter versprochen. Die seien aber nicht angekommen, sagt eine Betroffene. Die Anlagen in beiden Wohnkomplexen sollen mittlerweile repariert sein und wieder funktionieren. Das hatte die LEG der Zeitung am Freitag mitgeteilt. Einige Mieter gaben heute Morgen aber an, dass die Heizungen bei ihnen immer noch nicht laufen.