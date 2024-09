LED-Technik in weitere Gebäude eingebaut

1.320 herkömmliche Leuchtstoffröhren sind jetzt durch LED ersetzt. Die Stadt rechnet vor, dass dadurch jährlich rund 42.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden. Die Technik gilt zudem als langlebiger und wartungsärmer. In den vergangen Monaten sind auch an 16 Schulstandorten und in Häusern der städtischen Gebäudewirtschaft LEDs verbaut worden.