Last Minute Urlaub: Warum Flexibilität jetzt wichtiger ist als Schnäppchenjagd

Schnäppchen-Angebot ist kleiner geworden

Das Schnäppchen Angebot ist deutlich kleiner als vor einigen Jahren. Das liegt daran, dass die Reiseveranstalter besser planen und dadurch weniger Restplätze haben. Echte Last Minute-Schnäppchen gibt es online meistens zwischen 14 Tagen und 72 Stunden vor Reiseantritt. Die Fahrt zum Reisebüro im Flughafen kann man sich auch sparen, sagt Kathrin Gotthold von der Zeitschrift "Stiftung Warentest Finanzen" im Interview mit uns: "Oftmals bekommt man eine Pauschalreise verkauft. Das hat auch Vorteile. Das bedeutet nämlich, dass man besser abgesichert ist. Aber es ist halt auch deutlich unflexibler und es ist teilweise teurer." Die besten Rabatte gibt es mittlerweile, wenn man früh bucht - Monate im Voraus mit Frühbucher-Rabatt. Und Last Minute-Deals sind oft Lock-Angebote, denn der Begriff ist nicht geschützt - da muss man also trotzdem Preise vergleichen, denn die ändern sich manchmal täglich...

Flexibilität ist wichtig

Wichtig ist: man sollte möglichst flexibel sein. Besonders was die Ziele, und die Abflugdaten angeht. In der Woche sind Flüge zum Beispiel oft günstiger als am Wochenende. Und Flüge und Hotel sollte man möglichst getrennt buchen, sagt Expertin Kathrin Gotthold - und auch beim Flughafen sollte man flexibel bleiben: "Beispielsweise: Mein Bundesland hat gerade Ferien, vielleicht kann ich im Bundesland nebenan abfliegen und hab entsprechend dann die Möglichkeit dort einen günstigeren Flug zu bekommen.“

Beim Mietwagen sind oft Anbieter in Flughafennähe günstiger als direkt im Terminal. Meistens dauert die Fahrt da hin mit einem Shuttle der Firma nur wenige Minuten- Und wichtig: Kindersitze und Versicherungen vorher buchen - sonst wird es teuer.

Autor: Thorsten Ortmann