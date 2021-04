Langes Warten bei Ausländeramt

Wegen der Infektionsgefahr sind aktuell persönliche Termine vor Ort nur in dringenden, unaufschiebbaren Einzelfällen möglich. Wer ein Anliegen hat, sollte das per Mail an die Ausländerbehörde schicken. Zur Kontaktaufnahme sollte aber ausschließlich die Mailadresse abh@muelheim-ruhr.de genutzt werden und nicht die persönlichen Mailadressen der Mitarbeiter, heißt es von der Stadtverwaltung.