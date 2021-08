Landesreiterstaffel jetzt in Bochum

Das Gelände umfasst 36.000 Quadratmeter. Darauf befindet sich ein Dienstgebäude, Ställe, Reithallen, Außenreitplätze, eine Führanlage und Weideflächen. Das sei ein echtes Großprojekt, das hier in weniger als zwei Jahren entstanden ist, sagte der Minister. Der neue Standort schaffe perfekte Voraussetzungen für die Arbeit der Landesreiterstaffel. Denn durch die zentrale Lage im Herzen von NRW können die Polizeireiter schnell dahin kommen, wo sie gebraucht werden.

Effektive Arbeit hoch zu Roß

Besonders bei Einsätzen wie Fußballspielen oder Demonstrationen werden die Reiter angefordert. Da sie durch ihre Wendigkeit, Schnelligkeit und Größe sehr effektiv arbeiten können. Außerdem ist eine Führungsabteilung der Bereitschaftspolizei auch in Bochum ansässig und so können gemeinsame Einsätze professioneller organisiert werden. Bisher hatte es für die Landesreiterstaffel zwei Standorte gegeben, in Dortmund und in Willich.