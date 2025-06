Kylie Minogue verschiebt Berlin-Konzert wegen Krankheit

Berlin (dpa) - Kylie Minogue hat ihr für kommenden Montag (16. Juni) geplantes Konzert in Berlin verschoben. Sie leide an einer Virusinfektion mit Heiserkeit, wie die australische Popsängerin («I Should Be So Lucky») auf der Plattform X mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

«Leider muss Kylie ihr geplantes Konzert in der Uber Arena wegen Krankheit verschieben. Der Ersatztermin wird umgehend bekanntgegeben», heißt es in einer Mitteilung. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

In einem persönlichen Statement schrieb die 56-Jährige: «Ich habe alles versucht, schnell wieder gesund zu werden, aber ich brauche ein paar Tage, um wieder fit genug zu sein, um euch die Show zu liefern, die ihr verdient.»

Wo sind weitere Konzerte geplant?

Neben Berlin sind auch Auftritte in Lodz, Kaunas und Tallinn betroffen. Die Sängerin hatte kürzlich die UK-Etappe ihrer «Tension Tour» beendet. Seit Februar ist sie weltweit unterwegs – unter anderem mit Shows in Australien, Asien, Nordamerika und Großbritannien. In Deutschland soll der nächste Auftritt am 7. Juli in Düsseldorf stattfinden.

Es ist die größte Tour des Superstars seit mehr als zehn Jahren: Insgesamt soll es bis August rund 70 Konzerte rund um den Globus geben. Minogue, mit mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Sängerin ihres Heimatlands, schwimmt mehr als 35 Jahre nach dem Start ihrer Musikkarriere auf einer neuen Erfolgswelle - dank ihres 2023 veröffentlichten 16. Studioalbums «Tension» mit dem Ohrwurm «Padam Padam» und des im Oktober veröffentlichen Folge-Albums «Tension II».