Kurzarbeiter können im Supermarkt aushelfen

In Mülheim gibt es wegen der Corona-Krise aktuell immer mehr Kurzarbeiter. Gleichzeitig fehlen Arbeitskräfte im Einzelhandel, sagt die Agentur für Arbeit. Darum will sie Kurzarbeiter ab sofort ganz unbürokratisch an Supermärkte vermitteln.