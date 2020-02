Kunstmuseum weiter kostenfrei für Besucher

Die Stiftung will das Museum für weitere anderthalb Jahre mit 300.000 Euro finanzieren. Danach werde die Stadt für dauerhaft freien Eintritt sorgen. Schon seit 2015 ist der Eintritt in die ständige Sammlung des Kunstmuseums frei und das kommt bei den Besuchern sehr gut an. Die Zahlen steigen stetig. 2018 waren nach Museumsangaben knapp 106.000 Menschen dort. Als dagegen noch Eintritt bezahlt werden musste, also 2014, lagen die Besucherzahlen bei gerade mal knapp 37.000. Laut Stadt Essen ist das Museum Folkwang das erste große deutsche Kunstmuseum mit einem solchen dauerhaften Angebot.