Kundgebung der gekündigten Metronom-Mitarbeiter

Im Kampf um die rund 90 Arbeitsplätze am Metronom Theater in Oberhausen laufen heute entscheidende Gespräche. Die Gewerkschaft Verdi, der Betriebsrat und Vertreter des Betreibers Stage Entertainment wollen sich an einen Tisch setzen. Mit einem Ergebnis sei heute aber nicht zu rechnen, sagte uns ein Verdi-Sprecher. Er geht von weiteren Gesprächsterminen im neuen Jahr aus.

