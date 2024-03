Mit Philipp Dittberner begrüßen wir einen Künstler bei uns, der sich es immer zu Herzen nimmt, in seinen Songs gewisse Gefühle und Emotionen zu vermitteln, die seine Fans fühlen und spüren können. So auch in der neuen Single "4:30". Seine Fans preisen ihn für seine "wahren Worte" und "psychisch tiefgründige Texte" an. Worum es denn im neuen Song geht hat er uns im Interview verraten. Genauso, warum er bei Hund Hugo immer neue Talente entdeckt.

© RADIO NRW

Die Single "Keine Freunde"