Künstlerbesuch: Mark Forster

© radioNRW

Forster und Oerding, beide Coaches bei der Musikshow "The Voice", haben sich in der aktuellen Folge gedacht, dass man den Abend danach noch bei etwas Alkohol ausklingen sollte. Das merkt man Mark Forster im Interview an. Zusammen mit dem Kollegen Jürgen Bangert sprechen die beiden aber nicht nur über "The Voice" - nämlich auch über seinen Song "Mellow Mellow", der so einige interessante Aspekte mit sich bringt, die noch keiner von uns wusste.

Der beliebte deutsche Popstar hat sich - wie auch in vergangenen Jahren - unserem Aufruf angeschlossen, bei den Auktionen der "Aktion Lichtblicke" mitzumachen. Was er spendet, erfahrt ihr, wenn ihr auf den offiziellen Link der Auktionen klickt: HIER KLICKEN