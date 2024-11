Alle Weihnachts-Enthusiasten müssen nun stark sein: Kelvin Jones ist absolut kein Weihnachtsmensch. Das gibt der weiter aufstrebende Musikstar im Interview mit Nina Tenhaef unumwunden zu. Welche Traditionen es in der simbabwischen Heimat zum Fest gibt? Das sagt uns Kelvin Jones ebenfalls.

Doch Weihnachten ist nicht das Thema des Besuchs vom 29-Jährigen. Schließlich hat Jones ein neues Album auf den Markt gebracht. "The Rude Awakening of Mr. Big Juice" heißt es. Und Jones erklärt direkt, was es mit "Mr. Big Juice" auf sich hat, wer es ist und was wir von diesem Album erwarten können, das nun auf dem Markt ist.





Die neue Single von Kelvin Jones