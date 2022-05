Künstlerbesuch: George Ezra

Es ist eine lange Zeit her, dass er irgendwo war, erzählt George Ezra im Interview mit Kai Klüting. "Wir sind am Sonntag in Berlin gelandet und dachten im ersten Moment 'Wo sind wir?'." Als er das letzte Mal in Deutschland war, war er noch eher ein Newcomer. Eine Reihe Hits später kann man das sicher nicht mehr behaupten.

Neue Single: Easy Vibes, ernster Hintergrund

Die Inspiration für den neuen Song hat sich George Ezra in der Karibik geholt. Er war mit Freunden im Urlaub. Als er an der Bar saß, an der sie saßen und sich ein paar Bier genehmigten, hörte er von weiter weck Musik. Er ging die Straße entlang und traf auf eine Party, erzählt er. Als er fragte, was den gefeiert wurde, stellte sich heraus, dass es eine Beerdigung ist. "Diese Menschen haben das Leben das die Verstorbenen hatten gefeiert. Das hat mich wirklich berührt. Und es bringt mich immer noch zum lächeln, wenn ich daran denke.". Das hört man dem neuen Song auch an. Ein Lied, dass das Leben feiert.

© radioNRW