Künstlerbesuch: Felix Jaehn

Zweifel und Neuanfang: Die Bedeutung mentaler Gesundheit

Im Interview mit Laura Potting spricht Felix offen über Zweifel und die Überlegung, die Karriere zu beenden. Der Auslöser war eine Phase, in der es Felix mental nicht gut ging. Durch Therapie, Zeit für sich selbst und intensive innere Arbeit erkannte Felix, dass nicht die Karriere das Problem war, sondern andere Lebensumstände und die Art, wie das Leben gestaltet wurde. Statt alles hinzuschmeißen, entschied sich Felix, die Karriere anzupassen und Wege zu finden, die guttun. Diese Erkenntnis führte zu einem neuen Lebensgefühl und letztlich zum aktuellen Album.

Kreative Zusammenarbeit: Die Entstehung von „NOW'S A GOOD TIME TO BE“

Felix Jaehns neue Single "NOW'S A GOOD TIME TO BE" entstand in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Singer-Songwriterin Sarah Barrios. Die beiden lernten sich vor fünf Jahren in Los Angeles kennen, als Felix für Songwriting-Sessions vor Ort war. Sarahs Stimme begeisterte Felix sofort, und gemeinsam schrieben sie den Song im Studio. Felix betont, wie wichtig die persönliche Begegnung beim kreativen Prozess ist - echte Momente im Studio schaffen eine besondere Verbindung, die sich auch im fertigen Song widerspiegelt.

"NOW'S A GOOD TIME TO BE" von Felix Jaehn aus dem besten Mix

Felix Jaehn feat. Sarah Barrios - NOW'S A GOOD TIME TO BE (Official Lyric Video)

Die Botschaft des Songs: Im Hier und Jetzt leben

"NOW'S A GOOD TIME TO BE" ist mehr als nur ein Songtitel - es ist eine Lebensphilosophie. Felix erzählt, dass der Track nach einer intensiven Meditationsphase entstand, in der Felix erkannte, wie wertvoll der gegenwärtige Moment ist. Es geht nicht um den Zeitgeist oder gesellschaftliche Entwicklungen, sondern darum, im Hier und Jetzt anzukommen und das Positive wahrzunehmen, selbst wenn vieles schwierig erscheint. Die Sonne scheint immer noch, und es gibt immer Gründe, dankbar zu sein.

Das neue Album: Lebensbejahend, Rave und Gemeinschaft

Die Single ist die Leadsingle des aktuellen Albums "NAGTTB+", eine Abkürzung für "Now is a Good Time to Be". Felix wählte diesen Track als Aushängeschild, weil er die persönliche Geschichte widerspiegelt: Nach einer schwierigen Zeit ist Felix wieder voller Lebensfreude und Dankbarkeit. Die Abkürzung spielt humorvoll mit queeren Themen und gesellschaftlichen Diskussionen, ohne die Leichtigkeit zu verlieren. Für Felix ist es wichtig, dass auch in Protest und gesellschaftlichen Prozessen Freude und Gemeinschaft nicht zu kurz kommen.

Das Album beschreibt Felix in drei Worten: lebensbejahend, Rave und gemeinschaftlich. Lebensbejahend, weil Felix endlich wieder dort angekommen ist, wo sich Felix wohlfühlt, ein Kompliment, das schon Herbert Grönemeyer ausgesprochen hat. Rave steht für die musikalische Entwicklung: Die Tracks sind schneller, härter und laden zum Tanzen ein. Gemeinschaft ist ein zentrales Thema, das sich in Songs wie "Pride" und "Walk with Me" zeigt, Musik, die Menschen zusammenbringt und verbindet.

Autoren: David Müller & Laura Potting