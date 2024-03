Alles fing an mit einem POV-Video auf TikTok, das binnen kürzester Zeit viral ging. Fünf Jungs, die in einem Aufzug stehen und ziemlich lässig in die Kamera blicken. So wurde aus Julien, Luis, Jacob, Tim und Bene die Elevator Boys - eine echte Marke. Denn mittlerweile haben sie die ganze Welt erobert, Stars und Sterchen machen mit ihnen Fotos oder hängen mit ihnen ab. Es gibt kaum einen Promi, der nicht schon einmal von den Elevator Boys gehört hat.

Doch der Promistatus alleine stellt sie nicht zufrieden. Die 5er-WG aus Berlin hat sich nämlich seit kurzem auch im Musikgeschäft festgesetzt. Erste Singles sind schon auf dem Markt, nun starten sie in 2024 mit einem neuen Song durch.

Nicht nur darüber wollen wir mit ihnen sprechen, wenn sie bei uns zu Besuch sind. So viel ist sicher. Es wird unterhaltsam. Das Gespräch mit Vera Körber hört ihr hier.

Die neue Single "Ruin Me"