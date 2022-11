Das Festivaljahr war für Alle Farben ein voller Erfolg. Ein Sommer gespickt mit einem Auftritt nach dem anderen in Deutschland und Europa. Aber auch in der dunklen Jahreszeit werden die Turntables bei Frans Zimmer aka Alle Farben nicht ruhen. Schließlich stehen neue Gigs vor der Tür. Und dann wäre da auch noch das Thema neue Musik. Denn zusammen mit dem Popmusiker Moss Kena aus London ist seine neue Single "Forgot How To Love" auf den Markt gekommen. Die bringt er zum Interview mit unserer Kollegin Laura Potting mit ins Studio. Das Interview hört ihr anschließend hier.

