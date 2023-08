Künstlerbesuch: Alice Merton

Die deutsch-irische Pop-Sängerin hat 2017 mit ihrem Song "No Roots" ihren internationalen Durchbruch geschafft. Im Interview mit Joschka Heinemann erzählt sie, wie am Anfang ihrer Karriere niemand an sie geglaubt hat, sie im Altenheim als Tellerwäscherin gearbeitet hat und dass sie die Idee für "Charlie Brown" schon in der Grundschule hatte. Mehr dazu und noch mehr erfahrt ihr dazu im Gespräch, direkt hier unten.

Das ist die neue Single von Alice Merton