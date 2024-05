Küchenzeile am Klöttschen geht in Flammen auf

Beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr rückten aus. Zum Glück konnten sich alle Hausbewohner rechtzeitig ins Freie retten, bzw. durch Nachbarn gerettet werden, heißt es. Ins Krankenhaus musste niemand. In der Wohnung im Erdgeschoss war eine Küchenzeile in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte und sorgte dafür, dass das komplette Haus durchgelüftet wurde. Letztendlich hätte das Ganze auch weniger dramatisch ausfallen können. Leider sei bei der Flucht aus der Brandwohnung die Tür nämlich nicht geschlossen worden. Der Rauch konnte so ins Treppenhaus ziehen. Die anderen Hausbewohner mussten durch die verrauchten Gänge nach draußen. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist laut Feuerwehr erst einmal nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache.