Küche steht in Flammen

Wegen eines Feuerwehreinsatzes war die Mellinghofer Straße heute Nachmittag zeitweise gesperrt. Die Polizei hat versucht, den Verkehr einspurig an dem Einsatz vorbeizuleiten. In einem Mehrfamilienhaus stand in einer Wohnung im Erdgeschoss die Küche in Flammen, sagt die Feuerwehr.





© Radio Mülheim