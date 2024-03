Krötenwanderung noch nicht vorbei

In diesem Jahr ist die Wanderung der Amphibien wegen des Wetters ungewöhnlich früh gestartet. Die Tiere sind unterwegs zu ihren Laichplätzen und überqueren dabei vor allem Wegen und Straßen in der Nähe von Teichen. Besonders vorsichtig sollten wir im Bereich der Mintarder Straße in Höhe des ehemaliges Kirmesplatzes sein, An der Rennbahnn, an der Platanenalle, an der Saarner Ruhraue (u.a. Holunderweg), am Schmielenweg, an der Karl-Forst-Straße, auf dem Fossilienweg und auf dem Kahlenbergweg. Schon seit Jahren werden zu Schutz der Amphibien auch einige Straßen in der Dunkelheit gesperrt. Dazu zählen die Großenbaumer Straße, die Mühlenbergheide, die Horbeckstraße und die Klingenburgstraße. Kröten seien auf den ersten Blick nur schlecht zu erkennen. Die Wanderung sollte in wenigen Wochen beendet sein. Die Stadt appelliert, die o.g. Straßen im Idealfall zu meiden.