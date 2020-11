Krisenstab meldet weiteren Todesfall

In Mülheim sind über das Wochenende bei 234 Tests weitere 104 Corona-Fälle nachgewiesen worden. ( 20.11./ 6:00 Uhr - 23.11./ 6:00 Uhr). Zudem gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Damit sind bis jetzt 29 Menschen in Mülheim mit bzw. an dem Corona-Virus gestorben. Aktuell gelten 535 Menschen in unserer Stadt als akut infiziert. 2251 Mülheimer befinden sich in Quarantäne.

© shutterstock.com