Krise bei Thyssenkrupp

In der Thyssenkrupp-Zentrale in Essen verliert jeder zweite Mitarbeiter seinen Job. Von knapp 800 sollen nur noch 430 übrig bleiben. Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern will außerdem 640 Stellen im Autozuliefergeschäft streichen.

© André Hirtz/FUNKE Foto Services