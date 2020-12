Krankenhäuser: Besuchsverbot auch über Weihnachten

Sowohl im Evangelischen Krankenhaus als auch im St. Marien-Hospital dürfen Angehörige nicht zu den Patienten. Ausnahmen gibt es in der Regel nur, wenn ein Patient im Sterben liegt. Dann dürfen Angehörige ins Krankenhaus, um sich zu verabschieden.

Weihnachtsmusik und Geschenke im EKM

Die Krankenhäuser wollen trotzdem für etwas Weihnachtsstimmung sorgen, zum Beispiel das EKM. Die Mitarbeiter haben die Stationen geschmückt und an den Feiertagen gibt es Weihnachtsmusik. Außerdem können Angehörige Geschenke für die Patienten im Foyer abgeben, am besten am Mittwoch (23.12. zwischen 14 und 18 Uhr) oder an Heiligabend (24.12. zwischen 9 und 12 Uhr).