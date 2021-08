Kostenlose Tickets für Weltkindertag

Samstag gibt es um 11 und um 15 Uhr Vorstellungen mit den Erdmännchen Jan & Henry - bekannt vom Fernsehsender KIKA. Das Programm ist schon für die Kleinsten geeignet. Sonntag präsentieren Eule & Lerche um 11 und um 15 Uhr fantasievolle Melodien und Texte. Die Band RADAU! spielt tanzbare Songs für die ganze Familie. Das Sonntags-Programm ist für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gedacht. Einlass ist jeweils eine Dreiviertelstunde vor Vorstellungsbeginn. Ab sofort gibt es kostenlose Tickets in der Touristinfo in der Schollenstraße.

Zum Weltkindertag am 20. September ruf UNICEF in ganz Deutschland dazu auf, Straßen und Plätze mit bunter Kreide zu bemalen und so ein Zeichen für Kinderrechte zu setzen. Mehr dazu auf unicef.de.